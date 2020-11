Juhtkiri: Pärnumaa liidrid ja sädeinimesed, kus te olete?

Möödunud nädala teises pooles Pärnus toimunud Playday konverents näitas kriitilisel ajal korraldatud üritusena igati eeskuju. Suures saalis ühekaupa asetatud istekohad olid piisavate vahedega ja igale osalejale jagati päeva alguses mask, mida pea 100 protsenti osalejatest kandis. Soovijad said esinemisi turvaliselt veebis vaadata ehk füüsilise kohaleminekuga võetava riski täielikult välistada. Igale kohaletulnule oli sel päeval vaid talle kuulunud isiklik istekoht. Kui ohutusabinõud on läbi mõeldud ja külastajad järgivad reegleid, on lihtne end siseruumides toimuval ürituselgi turvaliselt tunda.

Et ohutu oleks ka kaupluses, ühistranspordis ja mujal, kus kohtume ja puutume kokku paljude inimestega, ei ole praegu aeg raudmeest mängida või jonnida stiilis “maski on nii ebamugav kanda”. Nii nagu kevadel peame ka praegu kõik üheskoos vastutama ja pingutama, sest keegi meist ei soovi riigi lukkupaneku kordumist. Võtkem siis kõik abinõud tarvitusele, et seda ei juhtuks.

Jääb arusaamatuks, miks pole sarnast eeskuju näidanud kohalikud juhid: alates Pärnu linnapeast ja linnavolikogu esimehest kuni iga kohaliku omavalitsuse liidrini välja.

Pärnu Postimees tunnustab president Kersti Kaljulaidi, peaminister Jüri Ratase ja riigikogu esimehe Henn Põlluaasa ühispöördumist. Video kujul levitatav pöördumine on meile eeskujuks nii selles, kuidas viiruse leviku tõkestamiseks käituda, kui ka selles, et keerulisel ajal tuleb erimeelsused kõrvale jätta ja ühiselt oma rahva poole pöörduda.

Jääb arusaamatuks, miks pole sarnast eeskuju näidanud kohalikud juhid: alates Pärnu linnapeast ja linnavolikogu esimehest kuni iga kohaliku omavalitsuse liidrini välja. Kus on nende pöördumised laste, noorte, nende vanemate ja eakate poole? Kuhu jääb eeskuju ja kindel sõnum, et mina kannan maski, sest hoolin nii enda tervisest kui ka Sinust ja Sinu pere tervisest, hea pärnumaalane? Kutsume üles kogukondade eestvedajaid, sädeinimesi ja teisi arvamusliidreid õiget käitumist ja suhtumist avalikult näitama ja jagama.

Pärnu Postimehe eilne vaatlus kauplustes ja ühistranspordis kinnitas, et maskikandjaid võinuks siiski rohkem olla, sest see, kui pool on maski taha varjunud ja teist sama palju maskita, ei anna kindlasti nii head tulemust kui siis, kui kõik on otsustanud riigi juhiseid järgida.