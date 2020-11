Noored jagasid kaaslinlastele üle poole tuhande helkuri

Noored jälgisid hoolega, et jagatud helkurid ikka jope või mantli külge riputatakse, selmet niisama tasku pistetaks. Möödakäijad, kel helkur olemas, said aga noortelt kiita – õnneks oli neid hulgi.

Nii mõnigi liikleja pelgas helkurit vastu võtta, arvates, et see maksab. Samasugust mõtteviisi on noored kohanud varasematelgi helkurikõndidel. Teine põhjus, mille helkurita inimesed välja käisid, oli see, et sõidetakse autoga ja neil pole seda tarvis.