Mihkli naine sai kaante vahele

Pärnu- ja Läänemaal asunud Mihkli kihelkonna naise rahvarõivaste juhendi on koostanud ERMi rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuse spetsialistid Ellen Värv ja Age Raudsepp.

ERMi kuraator Age Raudsepp rääkis, et Lääne-Eesti rõivaste kohta polnud seni juhendit ilmunud. “Juhendiks valime piirkonna, mille kohta on kostüüm ERMi rahvarõivakoolis varem valmistatud. Mihkli raamatu kaanepildil on Kaja Jõerand-Vahur 2011. aastal enda tehtud kostüümis,” selgitas Raudsepp.