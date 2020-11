20ndad on eneseotsingu aeg ja tihti tunneme meie, kes me oleme selles vanuses, end sihitult lonkivana. Kevadel tegime noorsootööd ja kultuuri siduva noorteühinguga MTÜ Tunne küsitluse just selle sihtgrupi noortele, et saada veidi aimu, kuidas neil pärnumaalastel läheb. Uurisime põhjalikult kolme teemat: tööelu, kogukonda ning kultuuri loomist ja tarbimist.