Sportlase isa Marek Sander, kes käib tütrega välisvõistlustel koos ja on talle seal treeneri eest, rääkis, et Taani tiimi omanik hakkas pärnakat jälgima juba aasta alguses, enne kui viirus maailma vallutas. Noorsportlasele öeldi, et nad on temast huvitatud, aga värbamine sõltub selle hooaja tulemustest.