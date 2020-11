Keskraamatukogu järgib ettevaatusabinõusid

Pärnu keskraamatukogu turundusjuht Krista ­Visas kinnitas, et kui kevadel pidid raamatukogud panema uksed kinni, siis praegu on igas eas lugemis- ja näitustehuvilised jätkuvalt majja ­oodatud. Samal ajal on mõeldud neilegi, kes kohale tulla pelgavad.