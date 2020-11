Politsei otsib Pärnus liiklusõnnetuse sündmuskohalt lahkunud autojuhti

Esialgsetel andmetel juhtus õnnetus ajavahemikul 7.30 kuni 7.45 Tallinna maanteel fooridega reguleeritud ristmikul Ülejõe kooli juures. Jalgrattaga sõiduteed ületanud tüdruk sai löögi sõiduautolt, mille juht sõidukist väljus, et lapse seisukorda kontrollida ning kui laps ütles, et ta abi ei vaja, lahkus naine sündmuskohalt.

Pärnu politseijaoskonna avariipolitseinik Toomas Viltok tuletab meelde, et jalakäijatega juhtunud liiklusõnnetustest tuleb politseile teada anda. "Jalakäija on kokkupõrkes sõidukiga alati nõrgem osapool, kuid vahetult pärast õnnetust ei pruugi inimene vigastusi tajuda," selgitas Viltok. "Eriti kehtib see laste puhul, keda õnnetus võib sedavõrd ehmatada, et nad kardavad abi paluda või ei taju olukorra tõsidust. Kindlasti ei tohi sündmuskohalt lahkuda Häirekeskust teavitamata," lisas avariipolitseinik.