Kelle inimliku eksituse tõttu liikus Pärnu postkontori juures kirjakasti pandud õnnitluskaart kümme päeva Tartuni, on võimatu selgitada, sest lihtkirjade teekonda ei saa jälgida. FOTO: Sille Annuk

Seitsmene põngerjas on lausa hingetu, kui tormab tuppa ja teatab: postiljon tõi talle päriskirja. Selles margiga ümbrikus on lastepärane sünnipäevakaart. Käega katsutav vaheldus e-maailmas, kus head soovidki on vaid emotsioonitu hiireklõpsu või sõrmetõmbe kaugusel.