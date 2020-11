Tantsupõrandale on jäänud kohalik uue kunsti muuseum, olles saatuse tahtel saanud partneriks Pärnu linnavalitsuse. Tango on ilus tants, mis sujub, kui partnerid valdavad tantsusamme. Kui üks tantsib nagu Argentinas ja teine nagu Pariisis, lähevad sammud sassi ja tantsust ei saa asja. Niisamuti on sassis linnavalitsuse ja uue kunsti muuseumi vahelised suhted.