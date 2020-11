Eesti artistid on juba aastaid rääkinud, et pool kaks lavale astuda pole mõistlik ja alustada tuleks varem. FOTO: Ardi Truija

Sel nädalal piiras valitsus meelelahutusasutuste lahtioleku aega, mis tähendab, et uksed tuleb sulgeda juba südaööl. Öise alkoholimüügi keeldu pikendati peaaegu jaanuari lõpuni. Lõbustusasutuste omanikest on kahju, kuna praeguses olukorras on paljud neist sunnitud uksed kinni panema.