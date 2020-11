Siidisabadel tuleb leppida käbidega

Pihlakapoisteks ja viristajateks kutsutud siidisabad turnisid kambakesi kadakaokste keskel, kus nad aplalt käbisid kugistasid. Läbi aastate, mil siidisabad talve eel ja järel aeda on külastanud, olen märganud, et kadakakäbid pole kaugeltki nende esimene ­valik. Kõigepealt vaataksid nad pihlakate suunas. Kui rästaparved on need puud tühjendanud, piiluvad siidisabad lodjapuu ja arooniapõõsa poole. Kui sealtki on marjad nahka pistetud, tunnevad pihlakapoisid, et külmunud puna­põsksed õunadki passivad toidulauale.