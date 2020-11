Järjejutt: jõululaupäev Kadriorus ja päkapikkude kolmepäevane streik

Jõulud on kinkide aeg. Nii käib see ka meil Kadriorus, kui tähtsamad poliitninad oma kinke raske töö eest nõudma tulevad. “Kuluhüvitisted tekitavad nagunii aastaringse jõuluaja. Miks me peame neile topelt tegema?” tõreleb Ülo alatihti, kui peab külaliste poriseid jälgi küürima.