Isa juunioride kulla võitu oleksin tahtnud korrata küll, aga see rong on läinud ja nüüd tuleb täiskasvanute hulgas edu püüda. Eesti meistrivõistlusi pole Finn-klassis mitu aastat toimunud, seega on seda numbrit raske ületada, kuid olümpia on kindlasti hea eesmärk, mille nimel tippsporti teha.