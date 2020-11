See, mis meid täna siia riigikogu saali on toonud, ei ole vähem oluline kui majanduse käekäik või rohepööre. Õpetajatest ei sõltu ainult see, kui kvaliteetset haridust suudame oma riigis pakkuda, vaid ka see, kui võimekad on meie noored maailma mastaabis või milliseks kujuneb meie ühiskond tulevikus.