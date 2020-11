Prokuratuur soovib sarivarguses kahtlustatava edasi vahi alla jätta

Peagi saab mehel kaks kuud vahi all oldud, prokuratuur taotleb kohtult vahistuse pikendamist.

“Samas kriminaalasjas on varguses kahtlustatav veel üks inimene,” selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold. Lisades, et menetlus on pooleli, mistõttu ta ei saa avaldada, kui mitmes varguses kinnipeetav süüdistuse saab.