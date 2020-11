Omavalitsustele kaasnevad kaitsevarustuse hankimisega lisakulud

Toimetulekutoetuste saajaid on valitsuse hinnangul ligi 20 000, mis tähendab, et maske läheb vaja 40 000 tükki. Kuna riigi varudes on eelkõige ühekorramaskid, tuleb kordukasutusega vahendeid alles hankima hakata.

Mitu Pärnumaa omavalitsuste esindajat olid täna ennelõunal veel äraootaval seisukohal, kuidas ja kellele neid tasuta maske ikkagi jagama asutakse. Küsimusi tekitas eelkõige see, kes need vähekindlustatud inimesed on: kas toimetulekusaajad või on see ring laiem.