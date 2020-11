Rumeeniast koju naasnud korvpallur Toomas Raadik: Kui viskeid sisse ei saa, sind pikalt ei hoita

Tellijale

Rumeenia kõrgliigaklubiga Miercurea Ciuc CSM augustis lepingu sõlminud ja sama kuu lõpus sinna lennanud Raadik jõudis tagasi Maarjamaale läinud reedel. Oodanud pealinnas isolatsioonis ära lennujaamas võetud koroonaviiruse proovi vastuse, tuli 201 sentimeetri pikkune 30aastane korvpallur Pärnusse.

Alles lendasid Rumeeniasse, aga juba jalutad Rääma mändide all. Kuidas siis nii?

Väga lihtne: kui viskeid sisse ei saa, siis välismaal ongi nii, et pikalt sind ei hoita. Saad võimaluse ja kui seda ära ei kasuta, võetakse kohe uus inimene. Juhtus nii, et pärast koroonapausi läksime võistlustele ja esimene mäng oli mul OK, teised ei tulnud ründes nii hästi välja, ja siis treener otsustas, et tuleb midagi kardinaalselt muuta. Nii ta läks.

Nagu kuulnud olen, olnuks sul võimalus meeskonda jääda, kuid treener tegi pakkumise, mis teile ei sobinud.

Tundsin, et kui ta teeb sellise pakkumise, näitab see, et ta ei usalda mind. Oleksin jäänud ta hammaste vahele, kui temaga seal eridiile tegema oleksin hakanud.

Et asi oleks selge: pakkumine tähendas palgakärbet.

Jah, ja mitte vähe.

Visata ju tegelikult oskad. Miks need pallid siis läbi rõnga ei kukkunud? Just kaugvisked, sest kaheseid tabasid mingis mängus suhteliselt kõrge protsendiga.

Ei oskagi öelda. Tunne oli iga viske ajal iseenesest hea. Visked jäid lühikeseks, aga usun, et see polnud tingitud füüsisest. Kuu enne mänge vigastasin hüppeliigest. Pärast seda tuli meil koroonapaus, kaks nädalat. Kolm nädalat ei teinud midagi, istusime kodus luku taga. Pärast seda tegime seitse kuni kümme päeva trenni ja läksime võistlema (Rumeenia karikavõistlustele, L. H.). Seegi jättis mingi jälje.

Koroonapausi all pead silmas seda, et paljud teie tiimist said viiruse ja trenni ei saanud te sel ajal teha?

Jah. Mingi viis meest tegid trenni. Kahe–kolme nädala jooksul testiti neid iga nädal. Mingit trenni nad tegid, aga treenerit, kes oleks juhendanud, polnud. Nii pea- kui abitreener olid koroona küüsis, samamoodi viis–kuus mängijat.

Andsid isegi positiivse proovi. Kuidas see seal olemist ja mängimist mõjutas?