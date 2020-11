Kaili Viidase lavastatud “Abort” (ehk “Lugu raamatutest ja armastusest või siis hoopis millestki muust”) Pärnu Endlas on pealkirja järgi päris ehmatav ja teeb valvsaks. Mugav vaatamine see ei ole, sest lavastus on naturalistlikult otsekohene, humoorikas, nii helgelt kui ka süngelt sümbolistlik ja paljastav – seda päris otseses mõttes. Et looga kaasa minna, tuleb murda eelarvamusi ja komplekse.