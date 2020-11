Praegugi on olukord heitlik ja keegi ei tea, mis homne päev toob või millised on ettevõtluse võimalused ja piirangud. Paljud hoiduvadki pikki plaane tegemast ehk elavad päev korraga. Loomulikult loodame kõik, et järgmine aasta tuleb tänavusest stabiilsem, kuid ainult õnnele lootma jääda ei tasu – on mõni ilmne trend, mida arvestades saab teha vajalikke ettevalmistusi.