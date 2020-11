Üheksanda kriminaalkaristuse saanud sarikelm ähvardas kohtusaalis ajakirjaniku hiljem üles otsida

Sealsamas seisnud prokurör Teeli Mägi palus süüalusel rahuneda. Mägi selgitas, et tegemist on avaliku istungiga, mistõttu ajakirjandus tohib kohal olla.

Kõvatoomas teatas seepeale, et ta kirjutas eile pika kirja sooviga kuulutada istung kinniseks. Ta eeldas, et saatis selle täna saalis olnud prokurörile. Selgus, et Kõvatoomas oli kirjutanud hoopis kohtusekretärile.