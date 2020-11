“Kahjuks me ei tarni teie asukohta”

Tasub teada: Euroopa Liidus on keelatud takistada ostmist nii, et rippmenüüs puudub võimalus valida asukohariigiks Eesti, mistõttu tarbija ei pääsegi edasi tooteid valima. Keelatud on ka olukord, kus kliendil ei võimaldata ostu vormistamisel või kasutajaks registreerimisel sisestada teatud liikmesriigi, näiteks Eesti aadressi ja seetõttu ei õnnestu e-poes edasi liikuda. Lubatud pole ka tarbijaid automaatselt uuele veebilehele ümber suunata. Kui kauplejal on loodud eri riikidele eraldi veebipoed – Eesti turul ee-lõpuga, Leedu turul lt- ja Saksamaa tarbijatele de-lõpuga veebilehed – peab tarbija saama omal valikul oste sooritada kõikidest selle ettevõtte e-poodidest.