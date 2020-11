Puidust asjade lõikamine on ürgvana käsitööliik, seda on tehtud juba kümneid tuhandeid aastaid ja tööriistade täiustudes on see kunst kaugele arenenud. Tänapäeval on küll vastupidavamad ja masstootmises lihtsamini töödeldavad materjalid puidu kui materjali enamasti eemale tõrjunud, kuid veel paarsada aastat tagasi valmistati suurem osa majapidamises vajaminevast mingil viisil puitu kasutades.