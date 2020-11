Laste vägistamise ja selle filmimise eest vanglasse läinud mees soovis trellide tagant enne tähtaega vabaneda. Pilt on illustratiivne.

Viis aastat tagasi räigete kuritegude, muu hulgas kaheaastase lapse seksuaalse kuritarvitamise eest vangi mõistetud pedofiil käis edutult läbi kõik kohtuastmed, et enne tähtaega vabadusse saada. Kaitsja tõi põhjenduseks muu seas selle, et vangil puuduvad distsiplinaarkaristused ja tal on vabanedes olemas elupaik ja töökoha leidmise soov ning toetavad lähedased.