Noored džässmuusikud ootavad Pärnus esinemist pikisilmi

Kolmiku pianist Remmel tõdeb, et suvepealinna Jazzklubi publik on alati väga innukalt kaasa elanud ning tänu kohviku väikesele ja hubasele ruumile on kontserdid pea eranditult meeleolukad ja kohati suisa kirglikud. “Pärnus on publikut, kes hindab just vaiksemat ja intiimsemat atmosfääri, mis on samuti väga tore,” lisab klaverimängija, kes loodab pärnakate seltsis taas mõnusa õhtupooliku veeta. Ta tunneb heameelt, et praegu, kui esinemiskava pärgviiruse tõttu hõreneb, saab ta toredas väikelinnas lavale astuda.