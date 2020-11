Aasta toote konkursil andsid tooni uuenduslikud lahendused

Parima toote või teenuse valimisele esitati 19 ettevõtte pakutavat, mõne neist seadis üles isegi mitu fänni. Lõpphääletusele pääses kümme uuenduslikumat. Erinevalt eelmistest aastatest, mil tooni on andnud toit ja jook, laekus tänavu hulga kandidaate just teenuste seast. Osa neist kandis selgelt koroonaaja märki: kon­taktivaba raamatulaenutus, automaatne tenniseväljak, toidu kaasamüük.

Nädala jagu kestnud rahvahääletusel teenis võidu auto­matiseeritud tenniseväljak MyGames, mille taga on Spin Invest OÜ. Kui eelmistel aastatel on võitja pälvinud austava tiitli, taiese ja diplomi, on Pärnu Postimehe omanikfirma Postimees Grupp sel korral välja pannud kopsaka auhinna – 5000eurose reklaamipaketi –, andmaks parimale teenusele veelgi tuult tiibadesse.