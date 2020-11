Valgeselg-kirjurähn toksib pehkinud puitu

Suur tüli pälvis ka valgeselg-kirjurähni uudishimu, kes tavapärastest jõeäärsetest lehtpuu- ja segametsadest nüüd pisut kaugemale kiikas. Suur-­kirjurähni eestikeelne nimi on veidi ekslik, kuna valgeselg on tast pisut suurem ja kui kõrvutada neid kahte rähni, hakkab silma, et valgeselja nokk on pikem ja peitlitaolisem. Seda kummastavam on, et valgeselg-kirjurähn pigem pelgab oma pisemat sugulast.