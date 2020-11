Kultuuriminister külastas äsja kolinud uue kunsti muuseumi

“Tõnis Lukas kui Eesti Rahva Muuseumi eelmine direktor hindas muuseumi uut kodu asjatundja pilguga ja tal oli hea meel, et meil õnnestub muuseum avada otse Pärnu linna südames,” sõnas muuseumi nõukogu liige Mark Soosaar.

“Uue kunsti muuseumi esimene ekspositsioon on koostatud, mõeldes Pärnumaa kunstiõpetajatele, et nad saaksid koolide kunstiharidusprogrammi jätkata meie muuseumis. Nagu näitab lähiminevik, on vaja tõsta kunstihariduse taset ka täiskasvanute hulgas,” lisas Soosaar.