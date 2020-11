Tuhandetelt spordimedalitelt paelu lõikavad hooldekodu eakad: Meil on teine noorusaeg

Tammiste hooldekodu eakatele pakub rõõmu, et medalitelt paelte lõikamisega saavad anda oma panuse heategevusse.

Tammiste hooldekodu Pariisi maja elanikud on neil päevil olnud usinalt ametis heategevusliku käsitööga, lõigates kasutuseta jäänud spordimedalite küljes rippuvaid paelu. Eakaid hooldekodukliente rõõmustab seejuures asjaolu, et kui üldjuhul abistatakse neid, siis seekord on võimalik neil endil panustada teiste heaks.