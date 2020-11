Taasavatud uue kunsti muuseum näitab killukest Itaaliat

Mark Soosaar ja tema tütar Marie tunnistasid, et on päris väsinud, sest valmistanud viimased paar kuud ette galeriipinda, on unetunde napiks jäänud, ja kümmekonna vabatahtliku abita poleks nad nii kiiresti seda teha suutnud.

Rüütli tänava esindusväljakut ääristava ajaloolise hoone teise korruse saalid, kuhu pääseb laia keerdtreppi pidi, sobivad näitusteks nagu valatult. Soosaar kinnitas, et on asjade sellise arenguga rahul ja leping pangamajja jäämiseks on sõlmitud viieks aastaks, praegu on linn lubanud rendist maksta poole ja teise poole tasumiseks on UKM pöördunud riigi poole. “Ja meile on tulnud appi Pärnu Sadam, et me saaksime renti maksta,” selgitas UKMi eestvedaja Mark Soosaar.