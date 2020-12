Pärnu linnavalitsus peab taarapunkti mahapõletamise kinni maksma

Kuivõrd süüdistatav oli eestkoste all ja eestkostja oli Pärnu linnavalitsus, esitati kohtumenetluses tsiviilhagi süüdistatava ja tsiviilkostjast linnavalitsuse vastu solidaarselt. “Tsiviilhagi esitati võlaõigusseaduse alusel, mille kohaselt eestkoste alla antud piiratud teovõimega isiku õigusvastaselt tekitatud kahju eest teisele isikule vastutab isiku eestkostja, kui ta ei tõenda, et ta on teinud kõik, mida temalt saab mõistlikult oodata, et ära hoida eestkostetava kahju tekitamist. Justnimelt tsiviilhagi oli selle kriminaalasja vaidlusobjekt,” selgitas Pärnu maakohtu pressiesindaja Jaanika Lusti.