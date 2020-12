Vastuolu seadusega laheneb: Pärnu koolides kaob õpilaspileti duplikaadi tasu

Õiguskantsler Ülle Madise teatel rikuvad koolid õpilaspileti korduva väljaandmise eest tasu küsides põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, mille kohaselt on õpilasel õigus saada see pilet tasuta.

Õpilaspileti esmane ülesanne on tõendada õpilane olemist ja seda eelkõige väljaspool kooli, näiteks ühissõidukis sõidusoodustuste saamiseks. Seda lubab lisavõimalustega õpilaspilet. “Seda asjaolu ei muuda õpilaspileti nimetus (näiteks e-õpilaspilet) ega materjal, millest pilet on tehtud. Oluline on, et kool väljastab õpilasele õpilaspileti, millele on kantud vajalikud andmed,” märkis Madise.