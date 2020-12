Priit Neemet innustasid jooksumasin ja inimkraana

Neeme silme all on sirgunud mitu põlvkonda liikumisest lugu pidavaid pärnakaid. 1986. aastal algatatud idamaade kalendrist ajendatud aastajooksude sari on maiuspala, mida pikisilmi oodatakse. Tuntud suvepealinlased, teiste seas kunagine vutiäss Raio Piiroja, olümpiamaratoonar Roman Fosti, keskmaajooksja Birgit Pihelgas on vaid mõni neist, ­keda kohalik spordihing on aidanud ülesmäge rühkida.