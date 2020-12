Hawaii Ironmaniks valmistuv harrastaja Timmo Jeret seab kõrgeid sihte

Kahel korral on kõva võhmamees juba täispika triatloni läbinud ehk ühe jutiga ujunud 3,8, pedaalinud 180 ja jooksnud 42,2 kilomeetrit. Aga teha seda kaugel maal maailma paremiku keskel ja veel ekstreemsetes tingimustes on teine tera. Nii tundis Jeret, et aitab põlve otsas tegutsemisest, ja palus appi mehe, kes sellesama kannatuste raja Vaikse ookeani saarestikus kuuel korral läbi teinud.

Timmo, oled nüüd kuu aega Alberti näpunäidete järgi tegutsenud. Mis on muutunud?

Peamine on see, et nüüd on kogu treeninguplaan loogilisem ja läbimõeldum. Kui varem sain ise valida, siis tegin rohkem neid asju, mis mulle endale meeldisid. Nüüd tuleb teha kõike, seejuures sedagi, mida varem pole teinud. Näiteks jõusaalis polnud varem käinud, käisin bodypump’is. Nüüd tõmbas Marko sellele vee peale ja ütles, et selliseks tiluliluks meil aega pole. (Naerab.)