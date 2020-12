Valgeranna küla külje all asuva metsa raie kaasamiskoosolekul otsustas riigimetsa majandamise keskus (RMK) kohalikele elanikele järele anda ja lähiajal raiest loobuda. Raie eesmärk olnuks metsa harvendada, et tormikindlust tõsta, kuid külaelanike arvates oleks see just vastupidi mõjunud.