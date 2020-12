Heli Tooman: Unistus Rüütli tänavast kui heaolutänavast

Mulle see mõte väga meeldib, põlise pärnulasena elan minagi südamest kaasa Rüütli tänavale ja selle tulevikuväljavaadete paranemisele. Jätaks kõrvale Rüütli tänava majade ilmselt vägagi keerukad omandi-, üüri- ja muud suhted ja tavapärase ettekäände, et raha ei ole. Lihtsalt unistaks ühiselt, milline võiks Rüütli tänav olla tulevikus, ja ehk polegi nii võimatu, et lähitulevikus, mitte aastakümnete pärast.