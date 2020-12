PÜTK muudab bussijuhtide rumalasse olukorda jäämise tõttu linna saabuvate ühissõidukite puhul töökorraldust

PÜTKi vanemlogistiku Avo Rahu sõnutsi tehakse liinimuudatus seetõttu, et linna saabuvate busside juhid on pahatihti segadusse sattunud, sest kui väljujaid ei ole, pole selge, kas peatuses ootavad inimesed soovivad peale tulla.

“Üldiselt ootavad peatustes seisjad linnaliinibusse ega lähe maakonnabusside peale, aga kui peatuses on inimesi, peaks buss seal ju peatuma. Bussijuhid tunnevad ennast siis rumalalt ja reisijadki vaatavad imelikult, miks tehakse peatus. Kui väljujaid pole olnud, on osa bussijuhte peatusest mööda sõitnud. Seda on märganud maanteeameti ühistranspordi järelevalvetalituse kontrollijad ja oleme selle tõttu ettekirjutusi saanud. Teeme liinimuudatuse selleks, et arusaamatusi vältida,” selgitas Rahu, kelle jutu järgi pole bussile tulek siiski välistatud, aga seda vaid juhul, kui ühissõiduk on peatunud, et sõitjad saaks väljuda.