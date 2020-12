Kohus peatas kogukonna vastuseisu tõttu rannikumetsa raie

MTÜ Rannamänniku Kaitseks esindaja Kadri Kallaste teatel tulid vaidlusalustes luitemetsades alanud raietööd valdavale osale kogukonnast üllatusena, kuna raiele eelnenud teavituskoosolekute info jõudis vähesete inimesteni. Kogukond soovib metsateadlaste seisukohtadele tuginedes, et rannaäärsed vanad männikud võetaks kaitse alla, kuna need on inimmõju suhtes väga tundlikud ja mets taastub seal väga pikkamisi.

Kogukonna liige vandeadvokaat Tarmo Pilv selgitab, et kogukonna kohustuslik teavitamine raietööde suhtes ja kaasamine jäi olematuks. Riigikohtu hiljutisele otsusele tuginedes on keskkonnaameti väljastatud raieloadki õigustühised, kuna need ei vasta haldusaktile kehtestatud nõuetele. „Paraku jätkab keskkonnaamet samasuguste haldusaktide väljastamist ja RMK jätkab kõikjal Eestis nende alusel oma tegevust,” ütleb Pilv ja lisab: „Kurb on see, et ei keskkonnaamet ega RMK ise võta midagi ette, et sellistele olukordadele kogukondlikku ja keskkonnasäästlikku lahendust leida, vaid sedalaadi initsiatiiv tuleb alati kogukonnalt.”