Johanna Roos: Lakkamatu kolekeele viirus

Koolilaste kirjandites on palju kantseliiti, mis korjatakse üles internetiavarustest.

Eesti keel laulab hingele oodi – nii iseloomustasin kunagi õpetajale tunnis eesti keelt. Näen alati vaeva, et minu kirjatöösse ei lipsaks võõrsõnu. Sellepärast tundub kohatu, kui keegi jälle kantseliiti või kummastavaid laensõnu oma teksti põimib, justkui muudaks need kirjutise kuidagi suurejoonelisemaks. Räägime pärgviirusest ja ootame vaktsiini, ent unustame ikka ja jälle, et meid kimbutab ammu üks kolekeele viirus, millele siiani ei leidu ravi.