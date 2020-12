Linnaorkestriga teeb debüüdi eesti sarvemängijate nelik

Metsasarv – keerukas instrument, mille ­sõlme keeratud vasktorust saab puhuda nii pehmeid kui võimsaid helisid, kuid mida orkestri ees tihti soleerimas ei näe. Eriti kui soolopille on ­mitu. Kuid tänavu astub Pärnu linnaorkestri (PLO) ette neli ­metsasarvemängijat, kes panevad pillid hüüdma saksa helilooja ­Robert Schumanni teost “Konzertstück”. Sarvemängijate sõnutsi on see teos haruldasim ja nõudlikem nelja metsasarve soologa pala, kuid siiski tõeline vaskpuhkpillide “tulevärk” – jõulisust ja väge helitöös jagub.