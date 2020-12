Teadushuvihariduse liit: Piirangud tõmbaksid huviharidusel vaiba alt

Kuidagi on juhtunud nii, et õpilane kujutab endast pärast koolitunde tõenäolise viiruskandjana suurt riski. Seesama õpilane, kes kõrvuti üle 20 klassikaaslasega terve päeva ühes ruumis õppinud ja vahetunnis möllanud, muutub ainetundide järel ühtäkki nii ohtlikuks, et ta tuleb kindlasti eraldada ja kiiresti koju saata. Just selline on praegu Eesti valitsuse ettekujutus niigi keerulistes oludes inimeste hajutamise vajadusest ja see vormiti piirkondlike erisustega 24. novembrist jõustunud otsuseks.