Life-programmi eesmärk on toe­tada üleminekut puhtale, ringluspõhisele, energiatõhusale, vähese koguse kasvuhooneheitgaaside ja kliimamuutustele vastupidavale majandusele. FOTO: Lilli Tölp

Paljud Eesti ettevõtted ja omavalitsused on juba tabanud, milliseid väljavaateid annab Euroopa roheline kokkulepe. Kliimaeesmärgid on Euroopa Liidu järgmisel rahastusperioodil tähelepanu keskmes ja rohelisemaks saada soovivatel omavalitsustel ja firmadel on võimalik Euroopa fondidest raha taotleda.