Terviseameti Lääne regiooni juht: Mina ei poolda totaalseid piiranguid

Aasta algusest kestnud koroonakriis on toonud rambivalgusse terviseameti, kelle juhtide poole on suunatud kogu Eesti inimeste äraootavad ja kriitilised pilgud: kas amet ikka on oma ülesannete kõrgusel ja kas ametnikud saavad kohustuste koorma all veel adekvaatselt tööga hakkama? Kas viirus on tõesti nii hull, kui rää­gitakse? Miks ja kui kaua peab nägu katma ja kas sellest üldse kasu on?