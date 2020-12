Prügikastil põrnitsevaid hõbekajakaid jääb vähemaks

Praeguseks on linnapildis nii mõndagi muutunud. Tühermaal laiuvad nüüd uuselamud või sootuks pargid. Inimesi usaldavad sini­kael-pardid on taandunud tiigiparkidesse või randadesse, kodutuvisidki oleks justkui vähemaks jäänud, kuid hõbekajakad toimetavad paneelmajade vahel endiselt, olgugi paljud prügikastid pandud lukus katusealustesse. Nii pole see aga alati olnud.