Eesti Metsa Abiks pöördus luitemetsa raie pärast rahvusvahelise järelevalvaja poole

EMA koostöö ja kommunikatsiooni koordinaator Linda-Mari Väli tõi näite, et Euroopa suurim pelletitootja Graanul Invest ei saaks oma toodangut taastuvenergia sildi all Lääne-Euroopa energiajaamadele müüa, kui RMK-lt ostetav puit poleks FSC reeglite järgi varutud. Väli sõnul on nimetatud firma aga RMK suurim klient.