Pärnumaa koolid ja lasteaiad pälvisid tunnustuse väärtuskasvatajatena

“Ma olen kogu aeg tundnud, et meil on lahe kool. Tunnen suurt heameelt meie laste, nende vanemate ja õpetajate üle ning ütlen neile seda iga päev. Tore, et keegi väljastpoolt on seda samuti märganud,” ütles Must, kelle sõnutsi aitavad väärtused kurssi hoida. “Kui tunned, et oled kuidagi ummikus või pole parasjagu hea päev, siis väärtuste juurde pöördudes saad õigele rajale tagasi.”