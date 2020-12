Vaatlus ⟩ Poemüüja: 50 protsendi piirang meid ei mõjuta, peaasi et kauplusi kinni ei panda

Täna ennelõunal oli külastajad Pärnu Kaubamajaka kaubanduskeskuse poodide juures sagimas, ent seda ohtu, et mõni ostukoht peaks uue piirangu tõttu mõne huvilise ukse taha ootama jätma, ei tekkinud. Silma hakkas seegi, et enamik kaubanduskeskuses liikujaid oli katnud nina ja suu maski või salliga. Maskita liikujaid võis täheldada ühe käe sõrmedel.

Kaubamajaka suurimal poel Rimi hüpermarketil silma peal hoidev turvafirma Grifs vahetusevanem Urmas Siinne arvas, et külastajate arvult on tänane nagu iga teinegi laupäev.

Seda, et poodi satuks korraga 200 inimest, nagu seisab kaupluse sissekäigu kõrval teadetetahvlil, Siinne ei uskunud.

“Praegu ei paista kuskilt, et nii palju inimesi korraga poodi tuleks. Inimeste käimised hajuvad päeva peale ära, veidi rohkem rahvast on nädala sees lõuna paiku ja pärast tööaja lõppu,” ütles ta.

Siinne polnud enda jutu järgi täna veel juhiseid saanud, kuidas kauplusse tulevate inimeste arvu jälgida. Seda reguleerib kauplus. “Ilmselt pannakse välja vastav arv kärusid ja korve nagu kevadel. Ka siis juhtus väga harva, et need said otsa ja inimesed pidid järjekorda ootama jääma,” seletas ta.