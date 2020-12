Keda või mida tuleks tunnustada Pärnumaa aasta sporditeo auhinnaga?

Pärnumaa aasta sporditegu võib olla sporditulemus, -ehitis, -üritus, -algatus või hoopis midagi muud. Auhinna pälvija võib olla ka sportlane, treener või keegi, kelle tegevus, toetus või panus on Pärnumaa spordikantsi arengus olnud olulisel kohal. Peaasi, et see haakuks siinse spordieluga.