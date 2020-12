Ravijuht: Pärnu haigla ei tõmba veel plaanilist ravi kokku

Pärnu haiglas on neli intensiivravivoodit, kuhu saab paigutada juhitavat hingamist vajavaid patsiente. FOTO: Ene Veiksaar

Terviseameti korraldus viia Pärnu haigla pärgviiruse tõttu valmisolekutasemele A3 tähendab COVID-19-haigetele ülehomsest 40 statsionaarse voodikoha ja kolme intensiivravikoha tagamist. Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula kinnitas, et nad on selleks valmis ja plaan on olemas, aga kuni nii palju koroonapatsiente pole, voodikohti tühjana ei hoita.