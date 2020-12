Alternatiiv: jõuluaeg ei pea olema stressirohke raharöövel

Tuleb tõdeda, et sel aastal ei tule päris tavapärased jõulud. Kuid ükski muudatus või olukord ei anna põhjust mängida kurikuulsat paharetti Grinchi ja varastada inimestelt jõulutunne. Ehk on just tänavu õige aeg murda traditsioone ja veeta jõulud stressivabalt, tehes head nii endale, oma rahakotile kui loodusele.