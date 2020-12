Et tarbitavatest alkoholikogustest paremini aimu saada, võib kasutada Audit-testi, mis on kättesaadav alkoinfo.ee lehel, kirjutab pereõde Lilli Gross. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees Grupp

Minu juurde jõuavad inimesed eri terviseprobleemidega, aimamata, et selle põhjus võib olla alkohol. Need on mehed ja naised kõikvõimalikelt elualadelt, eri vanuses ja mitmesuguse sotsiaalse taustaga.